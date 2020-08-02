كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انها نظمت 555 محضر ضبط بحق المخالفين لاجراءات وتدابير مواجهة كورونا وذلك في تاريخي 31 تموز و1 آب 2020. ومع ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا، دعت قوى الامن الداخلي المواطنين الى عدم الاستهتار والالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتفشي الوباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 555 محضر ضبط بحق مخالفي الاجراءات والتدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.