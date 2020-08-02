لبنان | #إن_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان… ردٌ على “إن الثورة لالالالا” في عيد الجيش

اثار حذف عبارة “إنّ الثورة تولد من رحم الأحزان” واستبدالها بـ”لا لا لا لا لا” في أغنية “يا بيروت”، التي قُدمت خلال الحفل الفني الذي أقيم احتفالاً بالعيد الـ 75 لتأسيس الجيش اللبناني، يوم السبت ١ آب ٢٠٢٠، بعنوان “كرمالك يا وطن” على المسرح الأثري في نهر الكلب… ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين ومغردين حيث تصدّر هاشتاغ “إن الثورة تولد من رحم الاحزان” الترند على”تويتر”.

وبحسب المعلومات فإن قيادة الجيش امرت بالغاء كلمة “ثورة” من الاحتفال، لذلك حذفت قبل ليلة اغنتين للفنان غسّان صليبا تتضمّنان كلمة الثورة كان مقرّر غنائهما.

الناشطون وصفوا ما حصل بأنّه “قمع يُذكّر لبنان بحقبة الوصاية”، مؤكدين أنه كان مقصوداً والهدف منه طمس الثورة اللبنانية، التي ارعبت الطبقة الحاكمة، فكان القرار بحذف المقطع ومصادرة روح الأغنية، الامر الذي يشكّل صفعة للحريات والفنّ.

رواد “تويتر” يتناقلون الفيديو، معبرين عن غضبهم بتغريدات، مستعيدين صوراً من ثورة 17 تشرين داعين إلى العودة إلى الأرض.

واستنكر عدد من الفنانين والإعلاميين والسياسيين حذف العبارة من الأغنية، منهم الفنانة إليسا التي علّقت بالقول ” لالالالالالالالالالالالالالالالالا لا مش الحق عا فريق العمل”، في حين قال الممثل المسرحي زياد عيتاني” #ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان… النظام اللبناني المرتعد الجبان من جملة!”

اما الممثل وسام حنا فكتب “بيروت والوطن باقي وانتو لا لا لا لا لا لا لا… خففوا حفلات وطنية، لانو كل الاغاني الوطنية مش على قياسكن و مش لابقتلكن وانشالله منعيد السنة الجاي وبكون جيشنا بصف شعبو ووطنو. هيك بتكون الفرحة على قياس الوطن مش لا لا لا”.

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واعتبر مقدم البرامج هشام حداد “الثورة تولد من هيك خطوات غبية وتافهة… #ايام_اللالالا لا لا”.

من جانبه كتب الصحافي علي حمادة: “قرار امني غبي كغباء هذا الحكم التافه وراء شطب مقطع “ان الثورة تولد من رحم الاحزان” من اغنية ماجدة الرومي و هي في الاساس قصيدة الشاعر العملاق نزار قباني”.

كما كتب النائب زياد حواط “ما حصل في احتفال عيد الجيش من إلغاء مقطع من أغنية “بيروت ست الدنيا” غباء على كل المستويات ودليل على أن خوف السلطة من الثورة لا حدود له. الخوف عنوان الفشل. لبنان لن يكون على صورتكم. راجعوا التاريخ. #ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان”.

اما الناشط بول ابي هيلا فكتب “لكل مين خاف من جملة #ماجدة_الرومي ‘إن #الثورة تولد من رحم الأحزان’ وطلب حذفها من حفل الليلة، خليه يعرف إنو يلي بيسكر عينو عن أحزان الناس وبيعيش بالنكران والخوف من شعبو، ما بيستاهل غير ثورة تقبعو عن كرسيه هو ويلي بيشد ع مشدو، إرفعوا الصرخات ولتسمع الآذان المنزعجة أعلى أصوات الحرية”.