لبنان | العثور على جثة في محلة الكولا… والقوى الامنية تعمّم اوصافها

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ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ 1/8/2020 عُثر في محلة الكولا باتجاه المدينة الرياضية في داخل موقف، قبل السفارة المصرية، على جثّة المدعو: محمود نواف قاسم (مواليد 1980، مكتوم القيد).
وكشف المديرية في بيان عن الأوصاف هذه الجثة، قائلة: طول القامة نحو 165 سنتم، معتدل البنية، أسمر البشرة، ذو شعر أسود ولديه لحية وشارب، يرتدي سترة رمادية وسروال جينز أزرق، مشيرة الى انه جرى نقل الجثة إلى جمعية دار الشفاء قرب مستوصف الحريري-صبرا، وتبيّن أنه توفي نتيجة هبوط حاد بالقلب.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 790714-01، تمهيداً لاستلام الجثة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.