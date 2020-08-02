لبنان | ريفي للرئيس عون: الاستقالة أشرف من ادعاء البطولات الوهمية على جثة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف ريفي، نريد رئيساً يرفض سيطرة إيران ومن انتُخب بقوة هذا السلاح لا قرار له إلا أن يغطي بقاء لبنان بسجن الوصاية، الاستقالة أشرف من ادعاء البطولات الوهمية على جثة لبنان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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