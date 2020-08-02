لبنان | سفارة الإمارات وزعت لحوم الاضاحي وحصص خبز على عائلات بيروتية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلنت جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية في بيان، أن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت (UAE AID) وزعت وبالتعاون مع الجمعية، لحوم الأضاحي وحصص خبز على العائلات المتعففة في بيروت وضواحيها، ضمن “مشروع الأضاحي 2020″، في موازاة توزيع كسوة العيد للأطفال. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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