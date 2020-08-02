لبنان | بلدية القصيبة: لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت من الجميع “التزام التعليمات الوقائية وأهمها: التزام المنازل وإلغاء الزيارات كافة، إلغاء جميع المناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة، ارتداء الكمامة عند الخروج الإضطراري، على أصحاب المؤسسات والمحال التزام الكمامة والإجراءات الوقائية وعدم استقبال الزبائن بدون كمامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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