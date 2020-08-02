لبنان | نور رضا الزنبركجي مفقودة… هل تعرفون عنها شيء؟

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– نور رضا الزنبركجي (مواليد 2006، سورية)، التي غادرت بتاريخ 28/7/2020، منزل والدها الكائن في بلدة كوثرية الرز الجنوبية، ولم تعد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 754308-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.