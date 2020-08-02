لبنان | نور رضا الزنبركجي مفقودة… هل تعرفون عنها شيء؟

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وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
– نور رضا الزنبركجي (مواليد 2006، سورية)، التي غادرت بتاريخ 28/7/2020، منزل والدها الكائن في بلدة كوثرية الرز الجنوبية، ولم تعد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 754308-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.