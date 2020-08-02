كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتقرر ما يلي: 1 – يمنع إقامة التجمعات في المناسبات الاجتماعية والأفراح ومجالس العزاء. 2 – يمنع التجمعات في ساحة البلدة أو الأحياء لأي سبب من الأسباب. Advertisements 3 – ضرورة وضع الكمامات في الأماكن العامة والمحال والا تسطير محاضر ضبط بالمخالفين. 5 – إقفال المسابح العامة والمقاهي والنوادي الرياضية ومحال الألبسة ومحال اللوازم الكمالية. 6 – ضرورة إلتزام كبار السن منازلهم وعدم التجوال إلا للضرورة القصوى. 7 – في حال تبين وجود أكثر من حالة أو في حال تفشي الوباء سوف نضطر للحجر الكامل، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمخالفين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الطيبة كررت تعليمات وزارة الصحة بعد ثبوت حالة كورونا في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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