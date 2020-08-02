كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في بيان، من الاهالي “بسبب التفشي السريع لوباء كورونا، ومن أجل الحفاظ على سلامتكم وسلامة موظفينا، ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، والتزام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ووضع الكمامة والقفازات، على أن يكون استقبال طلباتكم من الخارج على باب المصلحة والمراكز التابعة لها فقط. بتعاونكم معنا يسهل علينا خدمتكم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس مصلحة الزراعة في عكار دعا الى التزام إجراءات الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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