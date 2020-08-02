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وتمنى الشيخ بهاء الحريري لهم ولكافة أبناء طائفة الموحدين الدروز الكرام في لبنان و العالم كل الخير و الصحة والعافية و أن يعبروا بلبنان إلى المستقبل الواعد بالأمل و الخير والسلام.
وأكد الشيخ بهاء الحريري على متانة العلاقة التي تربطه شخصياً مع إخوانه في الطائفة الكريمة ، وسعيه الدائم معهم للحفاظ على آواصر العلاقات الأخوية المتينة ، كونهم قدموا ولايزالون كل الخير والدعم للبنان في الداخل و دول الإغتراب.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري في اتصال معايدة مع مشايخ الطائفة الدرزية: علاقتنا متينة مع من قدموا كل الدعم للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.