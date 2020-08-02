لبنان | بهاء الحريري في اتصال معايدة مع مشايخ الطائفة الدرزية: علاقتنا متينة مع من قدموا كل الدعم للبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وتمنى الشيخ بهاء الحريري لهم ولكافة أبناء طائفة الموحدين الدروز الكرام في لبنان و العالم كل الخير و الصحة والعافية و أن يعبروا بلبنان إلى المستقبل الواعد بالأمل و الخير والسلام.

وأكد الشيخ بهاء الحريري على متانة العلاقة التي تربطه شخصياً مع إخوانه في الطائفة الكريمة ، وسعيه الدائم معهم للحفاظ على آواصر العلاقات الأخوية المتينة ، كونهم قدموا ولايزالون كل الخير والدعم للبنان في الداخل و دول الإغتراب.