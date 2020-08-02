لبنان | قيادة الجيش: طيران ليلي لـ4 أيام اعتبارا من يوم غد الإثنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستنفذ القوات الجوية، بتواريخ 3، 4، 5 و6/ 8/2020 اعتبارا من الساعة 20,05 ولغاية 7/8/2020 الساعة 00,30 طيرانا ليليا بالإنتقال بين القواعد الجوية الاتية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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