لبنان | اتحاد النقابات السياحية للسلطة الصماء: “سنأتيكم من حيث لا تنتظرون ولا تتوقعون”

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وجاء في البيان الذي اصدره اتحاد النقابات السياحية: “نظرًا للاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والعباد، وبناءً على مبدأ الامن الصحي فوق كل اعتبار، وعطفًا على القرارات السابقة التي اتخذتها النقابات السياحية الحريصة على سمعة القطاع ورواده وموظفيه في الاقفال المبكر قبل قرار الدولة التعبئة العامة، وحرصًا منا كاتحاد نقابات السياحية لاتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة لمصلحة القطاع، والتزامًا مع قرارات مجلس الوزراء الاخيرة في تجزئة الاقفال على مرحلتين غريبتين عجيبتين، قررنا كاتحاد النقابات تاجيل موعد مؤتمرنا الذي قررناه سوياً والذي وعدناكم به في 3 آب الى موعد لاحق يحدد في المكان والزمان المناسبين بما يتلائم مع الاوضاع الصحية. نحن حريصون على القطاع من الدولة الارتجالية التي لم نلمس منها مطلبا واحدا يصب في مصلحة النقابات وموظفيها. أيتها السلطة الصماء سنأتيكم من حيث لا تنتظرون ولا تتوقعون ولا تدرون ولا تعرفون ولا تحتسبون. حمى الله وطننا لبنان وقطاعنا الحبيب”.
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