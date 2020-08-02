- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وسأل “هل يمكن الاستمرار بهذه الحالة التي امعنت بالانقسام السياسي وافرغت الخزينة واصبح الشعب في حالة البطالة والحرمان؟”.
واكد أنه “لا سبيل في الخروج من هذه الازمة الا في اعتماد نظام الحياد الثلاثي الابعاد”.
ولفت الراعي في عظة الاحد من الديمان، الى انه امام واقع الجامعة اللبنانية بات ملحاً على الحكومة والمجلس النيابي النظر الى الجامعة الرسمية، فتختار لها أفضل قيادة رئاسة ومجلسًا.
وقدم الراعي أخلص التهاني لقائد الجيش جوزيف عون في عيد الجيش الـ75، وتمنى للجيش الازدهار والتقدم لحماية لبنان وشعب.
ودعا الشباب للانضمام الى الجيش، وقال: “نحن نفاخر بقوة الجيش الذي يحمي الوطن الى جانب المؤسسات الرسمية الاخرى، ونهيب بالدولة تأمين حاجاته بسخاء”. وهنّأ المسلمين بعيد الاضحى.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الراعي: اصبحنا مشرذمين وفاقدي الثقة بعضنا ببعض وبالدولة وبالمسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.