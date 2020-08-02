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في سياق متصل، أعلنت بلدية كفرشيما في بيان، أنه “عطفا على بياناتها السابقة، تحيطكم علما أن نتائج فحوص ال PCR التي أجرتها وزارة الصحة العامة في البلدة بتاريخ 23/7/2020 أتت جميعها سلبية.
كما أن نتائج الفحوص التي أجرتها شركة Lecico لموظفيها وعمالها أتت سلبية أيضا.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية كفرحزير – الكورة: فحوص الـPCR التي أجراها أفراد عائلة المصابين سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.