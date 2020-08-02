لبنان | بلدية كفرحزير – الكورة: فحوص الـPCR التي أجراها أفراد عائلة المصابين سلبية

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في سياق متصل، أعلنت بلدية كفرشيما في بيان، أنه “عطفا على بياناتها السابقة، تحيطكم علما أن نتائج فحوص ال PCR التي أجرتها وزارة الصحة العامة في البلدة بتاريخ 23/7/2020 أتت جميعها سلبية.

كما أن نتائج الفحوص التي أجرتها شركة Lecico لموظفيها وعمالها أتت سلبية أيضا.