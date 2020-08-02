لبنان | سقوط 4 جرحى باشكال بين عائلتين في جديدة القيطع العكارية

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وفي التفاصيل، أن أفرادا من عائلتي البوبلي وحسين تعاركوا وتضاربوا بالسكاكين ثم بدأوا باطلاق النار، مما أدى الى سقوط 4 جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

الامر الذي استدعى تدخل قوة من الجيش عملت على ضبط الوضع وإعادة الهدوء الى البلدة، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات وخلفيات ما حصل، والعمل على توقيف المشتبه بتورطهم بالاشكال.