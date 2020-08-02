لبنان | سقوط 4 جرحى باشكال بين عائلتين في جديدة القيطع العكارية

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وفي التفاصيل، أن أفرادا من عائلتي البوبلي وحسين تعاركوا وتضاربوا بالسكاكين ثم بدأوا باطلاق النار، مما أدى الى سقوط 4 جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.
الامر الذي استدعى تدخل قوة من الجيش عملت على ضبط الوضع وإعادة الهدوء الى البلدة، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات وخلفيات ما حصل، والعمل على توقيف المشتبه بتورطهم بالاشكال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.