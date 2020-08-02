لبنان | تغريدة صباحية لوزير الصحة: تحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “هنا آهات الإستغاثة وهنالك حريق وما بينهما كورونا وضيم تقصير مدان فتحل ظلمة السواد بكابوسٍ آملاً بفجرٍ قريب”.

وأرفق التغريدة بوسم: #الحكمة_حياة_وحياء تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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