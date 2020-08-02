لبنان | خلية الأزمة في بلدية المنية: إصابة أحد أبناء المنطقة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك والشاب المصاب من سكان النبي كزيبر في المنية، ويتلقى العلاج في مستشفى طرابلس الحكومي. وفي السياق نفسه، عقمت جمعية سبل السلام بالتعاون مع البلدية عددا من المنازل المجاورة لمنزل المصاب. كما طلبت خلية الأزمة من الأهالي ممن كانوا على احتكاك مباشر مع المصاب التزام الحجر المنزلي الى حين إجراء فحوص pcr اللازمة للتأكد من عدم التقاطهم للعدوى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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