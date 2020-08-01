كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذلك وسط اعتراض من الأهالي الذين عبروا بأن مجيئهم الى الكورنيش هو بسبب انقطاع الكهرباء في منازلهم والطقس حار جدا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شرطة بلدية صيدا وقوى الأمن تطلبان إخلاء الكورنيش..والأهالي تعترض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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