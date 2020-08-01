لبنان | بلدية صيدا: فحوصات عاملي محل الحلويات سلبية والمصاب الوحيد ملتزم بالحجر

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قامت بلدية صيدا وبالتعاون مع إدارة المحل ومستشفى حمود الجامعي، بتأمين فحوصات PCR لجميع الموظفين العاملين في المحل، يوم السبت الموافق 1 آب الحالي، حيث جاءت نتائج الفحوصات سلبية لجميع العاملين”.
وأفادت أنه “تم التواصل مع إدارة المحل وإبلاغها بالنتيجة، وتأكيد التزامه بمعايير النظافة الصحية، واتخاذ أعلى درجات التدابير الوقائية والالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي، وضرورة وضع الكمامات لجميع العاملين وتعقيم اليدين والأسطح”.
ودعت الجميع إلى “ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل ازدياد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، والرجوع إلى لجنة الصحة والبيئة وخلية الأزمة والكوارث في بلدية صيدا، لأخذ المعلومات الصحيحة والتدابير الوقائية اللازمة، في هذا الإطار، والالتزام بها حصرا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.