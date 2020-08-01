لبنان | الحواط: ندعو أهالي حصارات الى عدم الاختلاط لحين اجراء الفحوصات

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تواصلت مع وزير الصحة حمد حسن وطالبته بإرسال فريق من الوزارة لاجراء فحوصات ال PCR، نطلب من أهالي البلدة مساعدتنا ونشدد عليهم عدم الاختلاط في هذه الفترة، قبل وصول الفريق المختص وإجراء الفحوصات وإصدار النتائج”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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