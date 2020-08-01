لبنان | بيان لوزارة الداخلية بشأن إقامة حفلات الزفاف

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وبالتالي فإن اي اذن من اي جهة أو سلطة اتى ممنوع إطلاقًا على ان يصار الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.”
وشددت الوزارة على انها لن تصدر اي استثناء لأحد في هذا الإطار، كما وأنه سيصار الى تسطير محاضر ضبط بكل من اقام الحفلات في أيام الاقفال الماضية من دون اي وجه قانوني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.