لبنان | في أقل من 24 ساعة.. مدينة صور تسجل حالة وفاة ثانية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

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في حين سجلت اليوم حالة وفاة هي الثانية خلال ٢٤ ساعة لمسن مصاب بالفيروس ويعاني من ‏أمراض مزمنة.‏

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 276 مصاب.‏

توزعوا على الشكل التالي:‏

‏147 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)‏‏

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

حالة وافدة من العراق‏

123حالة محلية (117 حالة من المخالطين ) بينها 26 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و3 ‏حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة)‏.

وقد تماثل 120 منهم الى الشفاء بشكل تام، وأفيد في وقت سابق اليوم عن وفاة المسن كامل خاتون من بلدة حناويه شرق صور بفيروس ‏كورونا.‏