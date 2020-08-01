لبنان | في أقل من 24 ساعة.. مدينة صور تسجل حالة وفاة ثانية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

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في حين سجلت اليوم حالة وفاة هي الثانية خلال ٢٤ ساعة لمسن مصاب بالفيروس ويعاني من أمراض مزمنة.
وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 276 مصاب.
توزعوا على الشكل التالي:
- 147 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)
- 4 حالات وافدة من أوروبا
- حالة واحدة وافدة من سوريا
- حالة وافدة من العراق
- 123حالة محلية (117 حالة من المخالطين ) بينها 26 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة).
وقد تماثل 120 منهم الى الشفاء بشكل تام، وأفيد في وقت سابق اليوم عن وفاة المسن كامل خاتون من بلدة حناويه شرق صور بفيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.