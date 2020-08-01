لبنان | خلية الأزمة في الضنية: نتيجة إيجابية في عاصون

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وأجريت اتصالات بين رئيس اللجنة الصحية في خلية الأزمة الدكتور محمد سلمى وقائمقام القضاء رولا البايع وطبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بدءا من الحجر المنزلي بالنسبة الى المصاب، إلى جانب إجراء فحوصات مخبرية للمخالطين له.
يشار الى أن هذه الإصابة هي الثانية التي تسجل في الضنية في غضون 24 ساعة، بعدما سجل يوم أمس ظهور إصابة في بلدة السفيرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.