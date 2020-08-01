لبنان | بلدية السفيرة – الضنية تعلن حالة الطوارئ بعد ظهور إصابة بكورونا

أعلن رئيس بلدية السفيرة ـ الضنية علي خضر حسون، في بيان، حالة الطوارئ الصحية في البلدة، بعد اجتماع خلية الأزمة التابعة للبلدية، إثر ظهور إصابة شخص بفيروس كورونا كوفيد ـ 19 لشاب في البلدة يدعى م. ن، كان يعمل موظفاً في شركة سوكلين في بيروت.

وحضر الاجتماع براء أسعد هرموش، رئيس اللجنة الصحية في الخلية الدكتور محمود لاغا، أعضاء البلدية ومسؤول خلية المتطوعين بشار هرموش.

وبعد النقاش في الحالة الصحية المتداولة في البلدة، وبعد اتصالات مكثفة مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ووزارة الصحة تم “إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلدة، ومنع التجمعات على كافة أنواعها، واقتصار فتح المحال التجارية أبوابها من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء مع الالتزام بوضع حاجز عند باب المحل لمنع دخول الزبائن واستخدام الكمامات، والالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي في المساجد أثناء تأدية الصلوات واعتماد المسافة الآمنة المعروفة بالمترين، وإذا اقتضت الضرورة ستعمد البلدية إلى إقفال دور العبادة وكل المؤسسات في البلدة، والطلب من الأهالي إيقاف جميع الزيارات الاجتماعية والتزام الحجر المنزلي خصوصاً الذين خالطوا المصاب تحت طائلة المسؤولية، وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس”.

وأعلنت البلدية أن وزارة الصحة بالتعاون مع البلدية “ستقوم بإجراء فحوصات للأشخاص المخالطين للمصاب يوم الثلثاء المقبل، وستقوم البلدية بالتشدد في تنفيذ القرارات تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وستبقي لجنة الطوارئ في البلدية اجتماعاتها مفتوحة”.

وكانت ورش بلدية السفيرة قد قامت صباح اليوم برش وتعقيم الأماكن التي تواجد فيها المريض والاماكن التي زارها في البلدة.