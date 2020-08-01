لبنان | بلدية كفرعبيدا نفت إصابة خمسة أشخاص بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفت بلدية كفرعبيدا – خلية الأزمة، في بيان: “الخبر الذي يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة خمسة أشخاص بفيروس كورونا في أحد المنتجعات” . وأكدت أنه “بعد مراجعة لجنة الطوارىء في قضاء البترون والتي يرأسها القائمقام روجيه طوبيا تبين أن الخبر عار من الصحة”، داعية إلى عدم الارتباك. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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