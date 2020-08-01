كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع ناشطون في حراك صور الطريق العام عند دوار العباسية وافترشوا الأرض، احتجاجا على نفاد مادتي البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء، ورددوا هتافات ضد سياسة الدولة. ولدى تدخل الجيش لفتح الطريق بالقوة، وقع إشكال بينه وبين المحتجين أدى الى عراك نتج عنه إصابة شخص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محتجون قطعوا طريق صور احتجاجاً والجيش فتحها بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.