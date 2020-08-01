كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قدّم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهانيه لقائد الجيش العماد جوزف عون بعيد الجيش في يوبيله الماسي وذلك في اتصال هاتفي معه مثمنا دور المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وافرادا في الدفاع عن لبنان واللبنانيين. وشدد الراعي على وجوب تقديم كل الدعم للجيش اللبناني من كافة الأفرقاء لما بذله ولا يزال من تضحيات وتفاني في تأديته للمهمات العسكرية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاستشفائية التي توكل اليه ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة التي يمر بها لبنان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | البطريرك الراعي اتصل بقائد الجيش معايداً: لتقديم كل الدعم للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.