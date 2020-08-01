لبنان | حريق في الأحراج القريبة من دير الصليب في بقنايا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اندلع حريق منذ بعض الوقت في الأحراج القريبة من دير الصليب في منطقة بقنايا، ويعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده بعدما اقترب من أحد المباني التابعة للدير. ويتمدد الحريق من بقعة إلى أخرى بشكل سريع، رغم الجهود التي يقوم بها الدفاع المدني، وقد أخلت إدارة مستشفى دير الصليب بعض المباني ونقلت المرضى إلى مبان آمنة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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