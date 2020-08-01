لبنان | العدو الاسرائيلي أطلق منطاداً تجسسياً فوق حولا الحدودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون أن: العدو الاسرائيلي أطلق منذ قليل منطادا تجسسيا فوق بلدة حولا الحدودية المحاذية للاراضي المحتلة عند نقطة العباد لمدة 15 دقيقة. ويسود هدوء حذر على طول الخط الحدودي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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