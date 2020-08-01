لبنان | رئيس جمعية المصارف يعلّق على بيان وزارة المال

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك رحب رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير ببيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية معتبرا أنه: “اجاب على رغبة المصارف والشعب اللبناني بان تكون رواتب الموظفين مؤمنة وان خزينة الدولة اللبنانية سليمة والحكومة ليست بحاجة للاستدانة وانها تنفق وفقا لايرادات الدولة.” وأشار صفير الى أن “القطاع المصرفي ليس طرفا سياسيا وهو ابعد ما يكون عن الشعبوية واقرب الى الواقعية.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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