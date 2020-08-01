لبنان | الصحة: نتائج فحوص أهالي حاصبيا أتت سلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أبلغت الدكتورة ندى غصن من وزارة الصحة طبيبة قضاء حاصبيا ندى حمد أن نتائج الفحوص لأهالي حاصبيا التي أجريت نهار الثلاثاء الماضي أتت سلبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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