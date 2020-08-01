لبنان | حريق بين حامات واوتوستراد البترون وتحويل السير الى الطريق البحرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شب كبير بين بلدة حامات وراس نحاش بجانب أوتوستراد البترون ونفق حامات، وتم تحويل السير من الاوتوستراد الذي يشهد زحمة سير خانقة الى الطريق البحرية. ولا تزال فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق الذي يمتد بفعل اشتداد الرياح. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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