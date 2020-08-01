لبنان | التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في عكار

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، أن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم على 123 مصاب. الحالات الإيجابية قيد المعالجة: 37 حالات الشفاء: 86 أما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة : 104 حالات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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