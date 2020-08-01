لبنان | الجيش: خروقات جوية معادية في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 31/7 /2020 إعتبارا من الساعة1,00 ولغاية 1/ 8/2020 الساعة 3,00، تم تسجيل /16/ خرقا جويا معاديا، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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