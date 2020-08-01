لبنان | بلدية كوسبا: إصابة جديدة لشابة

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أعلنت بلدية كوسبا في الكورة، في بيان اليوم، أن “نتيجة فحص PCR للشابة و. س. ج جاءت إيجابية، وهي مع والدتها في الحجر المنزلي ولا تعاني أعراض الفيروس”.
وطلبت البلدية من كل شبان كوسبا وشاباتها وأهاليهم “وخصوصا الذين شاركوا في الاحتفال الذي نظمه طلاب ثانوية سيدة البلمند بتاريخ 25/7/2020، التزام منازلهم وعدم الخروج”، مشددة على أنها ستتواصل معهم لإجراء الفحوص “ولا سيما بعدما ثبتت حالات ايجابية عدة بين المشاركين في هذا الاحتفال”.
كذلك طلبت من المؤسسات التجارية “التقيد والتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية كارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية”.
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