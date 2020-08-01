كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون قائد الجيش العماد جوزيف عون ووفداً من القيادة هنأوه بعيد الجيش. وفي هذه المناسبة، قال قائد الجيش امام رئيس الجمهورية: الأمل يبقى معلقاً على فخامتكم لأن الحكمة هي ميزتكم ومنكم نستلهم هذه الحكمة في كيفية ادارة الازمات ومواجهتها بما يحفظ كرامة المواطن واستقرار الوطن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قائد الجيش للرئيس عون: منكم نستلهم الحكمة في كيفية ادارة الازمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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