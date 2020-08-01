لبنان | رصد حالة كورونا في مخيم نهر البارد

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت الفصائل الفلسطينية في الشمال واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد بيانا أكدت فيه رصد حالة كورونا في المخيم، وتبين أن صاحبها قادم من مخيم برج البراجنة وخالط العديد أثناء غداء عرس يوم الاحد الفائت. وطالب البيان “كل الذين شاركوا في الغداء والعرس بحجر أنفسهم حتى يوم الأثنين المقبل موعد حضور فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء فحوص للمخالطين، وفي حال شعر أحدهم بأعراض كالحرارة المرتفعة أو السعال الحاد أو ضيق التنفس الاسراع الى المستشفى الحكومي. كما تمنى على الاهالي أخذ إجراءات الوقاية اللازمة خصوصا التباعد الاجتماعي وتجنب الاماكن المزدحمة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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