لبنان | منع التجمعات على ضفاف نهر الليطاني ونهر الوزاني تحت طائلة تسطير محاضر ضبط

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجه محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه تعميما الى البلديات جاء فيه التالي: “بناء على المذكرات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي المتعلقة بالاجراءات الوقائية الواجب إتخاذها لمواجهة فيروس كورونا وبناء على مقتضيات السلامة العامة، يطلب محافظ النبطية بالتكليف من بلديات محافظة النبطية منع التجمعات على ضفاف نهر الليطاني ونهر الوزاني تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وطلب المؤازرة من القوى الأمنية عند الحاجة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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