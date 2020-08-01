لبنان | عون في عيد الجيش عدّد اعداء لبنان

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وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى الضباط الخريجين، جاء فيها: “استقلالنا وجيشنا ولدا معا بفارق زمني بسيط. سعى الجيش جاهدا أن يحفظ الاستقلال ويحميه من كل المتربصين به. 75 عاما مضت كانت لجيشنا محطات مجيدة فيها بامكانات محدودة. جيشنا أضنته حروب الاخرين على أرضنا ومورست عليه شتى أواع الابتزاز، علمتنا التجارب أن الجيش هو قلب الوطن وظل يشكل الامل للبنانيين كيفما تقلبت الاحوال”.

وتابع: “لبنان اليوم يخوض حربا من نوع آخر هي أشرس من الحروب العسكرية، لانها تطال اللبنانيين في لقمة عيشه”.

وعدد أعداء لبنان: الفساد ولكن الخطوات نحو استئصاله تسير وان كان ببطىء ولكن بثبات، من أسهم ويسهم في ضرب عملتنا الوطنية، من يطلق الشائعات لنشر اليأس والاستسلام”.

وقال: “إطلاق النار على كل محاولات الانقاذ لا يثمن ويغني من جوع. الخطوات الاصلاحية لمعرفة واقع المال العام وفرملة الفساد ووضع اليد على الملفات المشبوهة لن تتوقف، وستنطلق الى كل المؤسسات وستسهم باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم”.