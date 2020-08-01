لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الأخيرة من نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 29/7/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج الفحوص التي أجريت بتاريخ 30/7/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية. وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوص 29 تموز على الشكل الاتي:

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 1530 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)

رحلة اضنة: شركة W7 رقم 4104 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (ثلاث حالات ايجابية) وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 30 تموز على الشكل الاتي:

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 423 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (سبع حالات ايجابية)

رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 466 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 322 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1133 (جميعها سلبية)

رحلة روما : شركة MEA رقم 231 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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