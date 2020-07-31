لبنان | بيان للجيش عن إشكال وادي خالد

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 30 / 7 / 2020 الساعة 14.00، أقدم عدد من الشبان في بلدة المجدل في وادي خالد- عكار، على قطع الطريق على خلفية مصادرة الجيش عدداً من المواشي المهرّبة من الأراضي السورية.
وبتاريخ 31 / 7 / 2020 الساعة 13.30، أثناء محاولة قوة من الجيش إعادة فتح الطريق لنقل المواشي، قام عدد من الشبان برشق العناصر بالحجارة، ما اضطرهم الى استخدام الرصاص المطاطي وإطلاق النار في الهواء. وقد أصيب 10 عسكريين بجروح، إصابة إثنين منهم بليغة، كما أصيب الشاب لؤي الصاطم الذي نقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة وما لبث أن فارق الحياة.
وقد عملت وحدات الجيش على فتح الطريق وإعادة الوضع إلى طبيعته، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لتحديد ملابسات وظروف الوفاة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.