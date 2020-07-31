لبنان | الكتائب ينعى جوسلين خويري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نعى حزب الكتائب اللبنانية، في بيان، “ببالغ الحزن والاسى، أيقونة المقاومة والتضحية والنضال والوفاء الرفيقة جوسلين خويري، وقد أسلمت الروح بعد صراع مع المرض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل”. أضاف: “إن حزب الكتائب، وقد آلمه المصاب الجلل برحيل فقيدته الغالية، يتقدم من اللبنانيين كما من الكتائبيين وذويها ومعارفها ومحبيها بأحر التعازي، فليكن ذكرها مؤبدا” . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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