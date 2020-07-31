لبنان | إدارة ثانوية سيدة البلمند: غير مسؤولين عن حفل التخرج

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أعلنت إدارة ثانوية سيدة البلمند في بيان أنها:
“غير مسؤولة عن حفل التخرج الذي أقامه طلابها لمناسبة تخرجهم، وكان مدير الثانوية الاستاذ عطية موسى قد تمنى على الطلاب وذويهم تأجيل الحفل بسبب الأوضاع الصحية والاجتماعية المتردية، حفاظا على صحتهم، فإقتضى التوضيح”.
وتابع البيان: “ندعو من الله أن يترأف بالجميع، وأن يتحلى كل واحد منا بالوعي الكامل، ونتضرع إلى سيدة البلمند أن تحميكم جميعا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.