لبنان | بلدية الزرارية: رصدنا حالتين إيجابيتين بعد حجر 17 يوماً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية الزرارية، في بيان، أنها “رصدت حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا في البلدة”. وذكرت أنه “تم رصد حالتين إيجابيتين جديدتين، لوافدين من ساحل العاج، بعد 17 يوما من الحجر، وهما يخضعان للحجر المنزلي، لذا نطلب من الجميع، الالتزام بالإجراءات الصحية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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