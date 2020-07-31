لبنان | الموت يغيّب جوسلين خويري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غيّب الموت جوسلين خويري عن 65 عاما بعد صراع مع المرض في مستشفى سيدة المعونات في جبيل. وتعرف جوسلين بأنها أشهر نساء حزب الكتائب خلال حقبات طويلة من الحرب الأهلية اللبنانية، حيث اشتهرت بأنها المرأة الأولى التي شاهدها اللبنانيون تحمل سلاحاً وهي تقاتل في المتاريس الأمامية على خطوط التماس في بيروت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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