لبنان | بلدية عابا: لتوخي الحذر الشديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعت بلدية عابا رئيسا وأعضاء، جميع أبناء البلدة، الى “توخي الحذر الشديد بشأن فيروس كورونا، بعد ثبوت إنتشاره في عدد من القرى في الكورة، وخصوصا المجاورة منها، في حين لا تزال قريتنا والحمد لله خالية من أي حالة”. وتمنت “عدم إهمال وسائل الحماية والوقاية التقليدية، والتزام مبدأ التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط المباشر، وتفادي التجمعات على أنواعها، كي نحافظ قدر الامكان على بلدة خالية من هذا الفيروس القاتل، وكي لا تكون بلدتنا حاضنة لمثل هذه الاوبئة السيئة النتائج والمؤذية علينا وعلى كبارنا وأطفالنا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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