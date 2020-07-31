لبنان | السفارة الأميركية: الجيش اللبناني شريك مهم وفخورون بتقديم الدعم له

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غردت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر تويتر: “الجيش اللبناني شريك مهم، ونحن فخورون بتقديم الدعم له”. وارفقت التغريدة بفيديو يظهر التمارين البرية والجوية والدعم الاميركي للجيش. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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