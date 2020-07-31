لبنان | حاول سرقة إمرأة مقعدة في الضنية فوقع في قبضة الجيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حاول أحد الأشخاص سرقة منزل سيدة مقعدة في بلدة عاصون – الضنية بعد أن استغل حالتها الصحية، وعدم وجود أحد معها في المنزل. لكن السارق فشل في إنجاز مهمته بعدما تم القبض عليه من قبل الجيران أثناء دخوله المنزل، ثم قاموا بتسليمه إلى القوى الأمنية بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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