لبنان | فهمي: ليس من عادتي أن أشتري ولا أن أبيع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير الداخلية محمد فهمي على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “في اطار الحملة المستمرة علينا، اختاروا هذه المرة اتهامنا بشراء اعادة تغريدة معايدة. ليس من عادتي أن أشتري ولا أن أبيع. هذه الألعاب التي تخصص بها البعض للترويج لا تعنينا ولن ننجر اليها. مواقفنا المعلنة تصل الى حيث يراد لها ان تصل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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