لبنان | الأمن العام: دورياتنا أشرفت على استلام شركات المحروقات لمادة المازوت وتوزيعها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي: “في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 30/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع أحد عشر مليونا وثلاثمئة وأربعة وعشرين ألفا وخمسمئة وخمسة وستين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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